Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde 1563 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. Katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin balkonunda takılı olan klima motorundan çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- Asayiş
Klima motorundan çıkan yangın korkuttu
Darıca'da bir dairenin balkonda bulunan klima motorundan çıkan yangın korkuttu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.