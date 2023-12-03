Klima motorundan çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde 1563 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. Katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin balkonunda takılı olan klima motorundan çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.