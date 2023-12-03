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Klima motorundan çıkan yangın korkuttu

Darıca'da bir dairenin balkonda bulunan klima motorundan çıkan yangın korkuttu
Klima motorundan çıkan yangın korkuttu mask
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde 1563 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. Katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin balkonunda takılı olan klima motorundan çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
# Darıca, itfaiye

03 Ara 2023 - 13:21 - Asayiş

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