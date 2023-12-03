"EMEKLİ ADALET İSTİYOR"

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, bir tek adam kaç emekli ediyor, kaç asgari ücretli ediyor diyerek şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı verilerine göre C.B yani ekonomist tek adam 141.750 TL maaş alıyor. Elektrik parası: Yok Su parası : Yok Sağlık Gideri : Yok Beslenme Gideri: Yok Ulaşım : Yok Kira : Yok Maaş 141.75/100 = %18.9 Emekli bu verilere 2023 yılına göre 2024’te diyelim ki %29.41 enflasyon oranında maaş artışı olarak buna göre 41.688.675 Kr. Fark alacak toplam maaş 183.438.675 Kr. Olacak. Emekli en düşük aylığında 10.000 TL oldu diyelim Yine Ekonomist Tek Adam 18.34 Emekli maaşı alacak. Elektrik parası: Var Su parası : Var Sağlık Gideri : Var Beslenme Gideri: Var Ulaşım : Var Kira : Var Saray itibarından tasarruf olmaz. Emekli maaşından nasıl tasarruf yapacak.

ADALET BUNUN NERESİNDE

Emekli arkadaş artık kahvelerde de barınamıyorsun. Çay 7, 8 lira tanıdıklara yakalanmamak için köhnelerdesin. Neden sende insan gibi yaşama hakkın için mücadele etmelisin. Çocukların eline bakıp onları da yaralama. Bir çoğumuzun çocuğu işsiz ya ara işlerde ya da asgari ücretli. Artık yeter de ayağa kalk hak verilmez alınır. Şiarıyla emekli örgütlerinde birleş 16.500.000 emekli böl parçala yönet politikasıyla oyalanıyor. Neden çalışan emekliye 5000 tl vermiyoruz dediler ses yükselttik oldu. Şimdi Dul, yetim, engelliye haksızlık yapıyorlar. Haydi sende katıl birliğimiz güçlensin. Haydi umutsuz olma sendikalı ol. Birlikte başaralım."