1.EYÜP:36… 2.KOCAELİSPOR:29… FARK TAM 7 PUAN

İç sahada kazanamayan Kocaelispor’un en kötü iç saha sezonlarından birini yaşaması, takımın içeride neden stres olduğunu sorgulatıyor… Taraftarla arasındaki buzları bir türlü eritemeyen Oğuz Ceylan konusunda tribünler ikiye bölünürken, Bu kırıklık ürkütüyor. Kulüp çevrelerinde teknik direktör isimlerinin ayyuka çıkmazsı ise, 11 maç yenilmezlik serisinden sonra iç sahada yine yenilen Ertuğrul Sağlam’ı da rahatsız ediyor. Ülkenin en pahalı takımlarından biri olan Kocaelispor’un, zar zor sahaya çıkan Ümraniye karşısındaki yenilgisi, daha önce de transfer yapamayan Erzurum’a puan kaptırması, gençlerle yola devam eden Gençlerbirliği’ne takılması, sezonun ilk maçında ise Manisa’ya iç sahada yine yenilerek moralsiz başlaması, iç sahadaki soru işaretlerini artırdı…

Eyüpspor’un ise deplasmanda farklı kazanarak arayı açması endişeleri daha da artırdı…

Fark 7 puan ve Bandırma’ya gidiyoruz, Bodrum geliyor, Sakarya’ya gidiyoruz…

Yani durum vahim…

En kötüsü ise kötü oynamaya başlamamız…

Eyüp’ü yakalamamız için Bandırma’yı, Sakarya’yı, Bodrum’u yenmemiz gerekiyor…

Eyüp hiç hata yapmazken, Eyüp’e yakın bir parayla kadro kuran Kocaelispor’un bu zorlu virajda yara alması, tüm hesapları alt üst edecek…

Sezona önce Play-Off iddiasıyla ve sonra da şampiyonluk iddiasıyla giren, pahalı transferlerle rakiplerinin gözlerini faltaşı gibi açtıran Kocaelispor’un, 10’da bir değerindeki Ümraniye’ye iç sahada ve hem de 3-0 yenilmesi, gerginliği artırması, ilerideki huzursuzluğun da habercisi oldu…

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