Karamürsel'de 3+1 98 m² daire icradan satılık

KARAMÜRSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2022/341 TALİMAT

TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ



ALACAKLI : MÜKREMİN BAYLAN, 11219799302TC Nolu, VEKİLİ : Av. Ahmet AyanBORÇLU : SINIRLI SORUMLU AKAY KONUT YAPI KOOP., 0140045965Vergi Nolu,

Alacaklı ve borçlusu yukarıda belirtilen müdürlüğümüz dosyasında borçlu şirkete taşınmazın satış ilanının Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilan metni aşağıda belirtilmiştir. İş bu ilan metni gazetede ilan edildikten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, EREĞLİ Mahalle/Köy, Kumyalı Mevkii, 110 Ada, 7 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma yüksek seviyede olup, bölgedeki gayrimenkuller benzer şekilde inşa edilmiş konut binaları ile boş arsalardan oluşmaktadır. Okul, hastane, cami ve sosyal donatı alanlarına yakın konumda olup, Ereğli sahiline, Kumyalı Plajına ve Ereğli mahalle merkezine yakın konuma bulunmaktadır. Asfalt yol, şehir suyu, elektrik, doğalgaz ve internet gibi altyapı imkanlarından yararlanmaktadır. Yakın çevresinde yapılaşma ve nüfus yoğundur. Taşınmaz ulaşım imkanları bakımından iyi durumdadır. Yakınından geçen toplu taşıma araçları ile kentin önemli noktalarına ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaz, ana ulaşım aksı olan D- 130 karayoluna kuş uçuşu 50 m, Kumyalı Plajına 130 m, Karamürsel ilçe merkezine 3 km mesafede yer almaktadır. Tapuda 5.015,00 m2 alan üzerinde kurulu olan site 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olan 6 blok (A, B, C, D, E ve F blok ) ve 78 adet meskenden oluşmaktadır. Değerleme konusu meskenin bulunduğu F Blok, parselin güneydoğusunda yer almaktadır. Onaylı mimari projesine ve yerine göre blok, bodrum+zemin+3 normal kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; bina girişi ve 3 adet mesken, zemin kat dahil diğer tüm katlarında 3 er adet mesken olmak üzere bina toplamda 15 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi site içerisinden, bodrum kat seviyesinden ve batı yönünden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, giriş hol zeminleri, kat hol zeminleri ve merdiven basamakları mermer plak kaplı duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Sitenin çevre düzenlemesi tamamlanmamıştır. Ana gâyrimenkulde açık otopark mevcuttur. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz yapının zemin katında bulunan kuzey ve doğu cepheli meskendir. Onaylı mimari projesine göre brüt 110 m2, net 98 m2 alanlı olup 3 oda, salon, mutfak, antre/hol, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin girişinde çelik doğrama giriş kapısı mevcuttur. Taşınmazda kimse bulunmadığından, içerisine girilememiş olup, 4 nolu bağımsız bölüm humaralı meskende ikamet eden kişinin dairesine bakılmış ve komşu beyanına göre yapısal özelliklerinin görülen meskenle aynı olduğu belirlenmiştir. Isıtma sistemi doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Ereğli Mah. Turna Sok. No:10 Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.015 m2

İmar Durumu: Karamürsel Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı'' kullanımında kalmaktadır.Parseldeki yapılaşma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 4 kat, Emsal:1.00 olarak belirlenmiştir

Kıymeti : 660.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. İhtiyati tedbir şerhi mevcuttur (satışa engel olmadığı bildirilmiştir).

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