Kent derbisini Gölcük kazandı: 2-0

GÖLCÜK 2. YARI AÇILDI
Gölcükspor ile Yuvacıkspor, Gölcük Şehir Stadı’nda bir araya geldi. Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımda pozisyonlar buldu ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başlarında Serbay Yağız şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yuvacıkspor baskılı oyun ile karşılaşmayı çevirmeye çalıştı ancak şok bir golle 2-0 geriye düştü. 75. dakikada Emre Okur sağ çaprazdan direkt kaleye vurdu. Meşin yuvarlak kaledeki örümcek ağlarını alıp içeri girdi. Gölcükspor kent derbisinde Yuvacıkspor’u 2-0 mağlup etti.
Gölcükspor 2 - 0 Yuvacıkspor
STAT: Gölcük Şehir Stadı
HAKEMLER: Osman Can Açıklar** Enes Salmanlı** Bayram Öztürk** Erol Can Laçin **
SARI KART: DK 40 Evren Kilarci
GOLLER: DK 50 Serbay Yağız, DK 75 Emre Okur
GÖLCÜKSPOR: Enhar Şimşek** Mehmet Tolunay Gül* ( Hüseyin Eşkol*) Furkan Mehmet Tuncer** Abdülkadir Kaba** Evren Kilarcı** Fatih Gümüşel*( Emre Okur*) Eren Yavuz( Engin Gülle) Alperen TopçularCihan Tan* Gökhan Cingirt*( Yunus Demir*) Serbay Yağız***
YEDEKLER: Furkan Şekerci, Atakan Kargoğlu, Eser Akbaş, Eren Alkan, Selman Çiftkanatlı, Coşkun Güner
YUVACIKSPOR: Emre Tezel** Abdurrahman Kurtoğlu** Emir Can Yusuf** Fatih Kanber** Mert İnan* ( Bavver Özbagçeci*) Tolunay Bekçi** Ömer Can Tangüner** Soner Ulusoy** Emirhan Can** Hasan Aksu* ( Alparslan Abdioğlu*) Ahmet Tokmak*(Alper Bayraktar *)
Yedekler: Mertcan Badur, Doğukan Sılacı, Miraç Musaoğlu, Sami Koral, İbrahim Baki, Oğulcan Demir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.