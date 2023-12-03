03 Ara 2023 - 15:56- Spor G:

Kent derbisini Gölcük kazandı: 2-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor ile Yuvacıkspor biraz önce sona eren maçta bir araya geldi. Gölcükspor, kent derbisini 2-0 kazandı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kent derbisini Gölcük kazandı: 2-0 mask
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GÖLCÜK 2. YARI AÇILDI

Gölcükspor ile Yuvacıkspor, Gölcük Şehir Stadı’nda bir araya geldi. Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımda pozisyonlar buldu ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başlarında Serbay Yağız şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yuvacıkspor baskılı oyun ile karşılaşmayı çevirmeye çalıştı ancak şok bir golle 2-0 geriye düştü. 75. dakikada Emre Okur sağ çaprazdan direkt kaleye vurdu. Meşin yuvarlak kaledeki örümcek ağlarını alıp içeri girdi. Gölcükspor kent derbisinde Yuvacıkspor’u 2-0 mağlup etti.

Gölcükspor 2 - 0 Yuvacıkspor

STAT: Gölcük Şehir Stadı
HAKEMLER: Osman Can Açıklar** Enes Salmanlı** Bayram Öztürk** Erol Can Laçin **
SARI KART: DK 40 Evren Kilarci
GOLLER: DK 50 Serbay Yağız, DK 75 Emre Okur

GÖLCÜKSPOR: Enhar Şimşek** Mehmet Tolunay Gül* ( Hüseyin Eşkol*) Furkan Mehmet Tuncer** Abdülkadir Kaba** Evren Kilarcı** Fatih Gümüşel*( Emre Okur*) Eren Yavuz( Engin Gülle) Alperen TopçularCihan Tan* Gökhan Cingirt*( Yunus Demir*) Serbay Yağız***

YEDEKLER: Furkan Şekerci, Atakan Kargoğlu, Eser Akbaş, Eren Alkan, Selman Çiftkanatlı, Coşkun Güner

YUVACIKSPOR: Emre Tezel** Abdurrahman Kurtoğlu** Emir Can Yusuf** Fatih Kanber** Mert İnan* ( Bavver Özbagçeci*) Tolunay Bekçi** Ömer Can Tangüner** Soner Ulusoy** Emirhan Can** Hasan Aksu* ( Alparslan Abdioğlu*) Ahmet Tokmak*(Alper Bayraktar *)

Yedekler: Mertcan Badur, Doğukan Sılacı, Miraç Musaoğlu, Sami Koral, İbrahim Baki, Oğulcan Demir

# Gölcükspor, Yuvacıkspor, kent derbisi

03 Ara 2023 - 15:56 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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