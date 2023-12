Kent derbisini Gölcük kazandı: 2-0

GÖLCÜK 2. YARI AÇILDI

Gölcükspor ile Yuvacıkspor, Gölcük Şehir Stadı’nda bir araya geldi. Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımda pozisyonlar buldu ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başlarında Serbay Yağız şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yuvacıkspor baskılı oyun ile karşılaşmayı çevirmeye çalıştı ancak şok bir golle 2-0 geriye düştü. 75. dakikada Emre Okur sağ çaprazdan direkt kaleye vurdu. Meşin yuvarlak kaledeki örümcek ağlarını alıp içeri girdi. Gölcükspor kent derbisinde Yuvacıkspor’u 2-0 mağlup etti.

Gölcükspor 2 - 0 Yuvacıkspor

STAT: Gölcük Şehir Stadı

HAKEMLER: Osman Can Açıklar** Enes Salmanlı** Bayram Öztürk** Erol Can Laçin **

SARI KART: DK 40 Evren Kilarci

GOLLER: DK 50 Serbay Yağız, DK 75 Emre Okur

GÖLCÜKSPOR: Enhar Şimşek** Mehmet Tolunay Gül* ( Hüseyin Eşkol*) Furkan Mehmet Tuncer** Abdülkadir Kaba** Evren Kilarcı** Fatih Gümüşel*( Emre Okur*) Eren Yavuz( Engin Gülle) Alperen TopçularCihan Tan* Gökhan Cingirt*( Yunus Demir*) Serbay Yağız***

YEDEKLER: Furkan Şekerci, Atakan Kargoğlu, Eser Akbaş, Eren Alkan, Selman Çiftkanatlı, Coşkun Güner

YUVACIKSPOR: Emre Tezel** Abdurrahman Kurtoğlu** Emir Can Yusuf** Fatih Kanber** Mert İnan* ( Bavver Özbagçeci*) Tolunay Bekçi** Ömer Can Tangüner** Soner Ulusoy** Emirhan Can** Hasan Aksu* ( Alparslan Abdioğlu*) Ahmet Tokmak*(Alper Bayraktar *)

Yedekler: Mertcan Badur, Doğukan Sılacı, Miraç Musaoğlu, Sami Koral, İbrahim Baki, Oğulcan Demir