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Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 3 - Altay: 0

Trednyol 1. Lig’in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altay’ı 3-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 3 - Altay: 0 mask
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Maçtan dakikalar

10. dakikada Diallo’nun pasıyla topu önüne alan Ayberk, ceza sahası içerisinde Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova penaltı kararı verdi.

12. dakikada penaltıda topun başına geçen Lima, topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

46. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içi solunda Altay kalecisi Eren’in Diallo’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Gürcan Hasova bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

47. dakikada penaltıyı kullanan Lima’nın vuruşunda kaleci Eren sağına gelen topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada sağ kanattan Ayberk’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Topalli’nin müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarıya gitti.

78. dakikada Kerim’in ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Ayberk’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

90. dakikada orta sahada Murat Berkan, Ayberk’e yaptığı faul sonrası hakem Gürcan Hasova tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak karşılaşmadan ihraç edildi.

90+2. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Tabla’nın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlara gitti. 3-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Manisa FK: Alperen, Ayberk, Graovac, Domgjoni, Oğuzhan, Tugay Kaçar (Oğuz dk. 81), Burak, Topalli (Tabla dk. 66), Kerim (Bekir dk. 81), Diallo (Doğukan dk. 90+2), Lima (Muhammed Enes dk. 90+2)

Yedekler: Samet, Kazım Can, Bedirhan, Mert, Furkan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Altay: Eren, Tolga (Caner dk. 84), İbrahim, Sefa, Özgür, Ceyhun (Murat Berkan dk. 84), Zeki, Salih, Ali (Mehmet dk. 73), Deniz (Murat Uluç dk. 84), Paixao

Yedekler: Ozan Evrim, Yusuf, Tugay Gündem, Arda, Efe, Onur

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Goller: Lima (dk. 12 pen.), Ayberk (dk. 78), Tabla (dk. 90+2) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Murat Berkan (dk. 90) (Altay)

Sarı kartlar: İbrahim, Eren, Özgür, Deniz, Murat Berkan (Altay), Tugay, Domgjoni (Manisa FK)

# ceza, serbest

03 Ara 2023 - 16:15 İHA Manisa- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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