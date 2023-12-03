03 Ara 2023 - 16:33- Siyaset G:

Emirşah Torun’dan GÖVDE GÖSTERİSİ

İzmit Belediye Başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Emirşah Torun, bugün saat 15.00’te Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

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Körfez Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapan Emirşah Torun’un açıklamasına Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan, Milletvekili Adayı Tülin Keçeci Güngör, il ve ilçe yöneticileri, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Ağrılılar Dernek Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, KAI Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile birlikte partililer katıldı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, CHP’den Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Torun, bugün Körfez İlçe binasına giderek aday adaylığı dosyasını Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal’a teslim etti. Torun’un başkan adayı olmasını isteyenler, ilçe binası önünde toplanarak Torun’a destek verdi.

Torun, coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Aday adaylık başvuru dilekçemi teslim ettim. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Körfez'i sosyal belediyecilik ile buluşturmak adına aday adayı oldum. Körfez ilçemize 100 yılın hizmetini yapacağız.” dedi.

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03 Ara 2023 - 16:33 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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