Emirşah Torun’dan GÖVDE GÖSTERİSİ

Körfez Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapan Emirşah Torun’un açıklamasına Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan, Milletvekili Adayı Tülin Keçeci Güngör, il ve ilçe yöneticileri, İzmit BelediyesiMeclis Üyesi Tuncay Aşkın, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Ağrılılar Dernek Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, KAI Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile birlikte partililer katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.