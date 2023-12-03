03 Ara 2023 - 16:33- Siyaset

Emirşah Torun’dan GÖVDE GÖSTERİSİ

İzmit Belediye Başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Emirşah Torun, bugün saat 15.00’te Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.