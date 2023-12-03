Alevi Dedesi Hıdır Baba vefat etti

Derince Çenedağ Mahallesinde ikamet eden Kureyşan Ocağıda Pir Ali torunlarından olan Alevi Dedesi Hıdır Baba(78) Kocaeli Şehir Hastanesinde bir süre önce ameliyat oldu. Tedavi gördüğü hastanede aniden rahatsızlanan Hıdır Baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli 4 çocuk babası olan Hıdır Baba’nın cenazesi 4 Aralık Pazartesi günü saat 13:00'da Derince Esentepe İmam Hüseyin Cemevinde alınarak. Derince 17 Ağustos Mezarlığında Defin edilecek.