Derince Çenedağ Mahallesinde ikamet eden Kureyşan Ocağıda Pir Ali torunlarından olan Alevi Dedesi Hıdır Baba(78) Kocaeli Şehir Hastanesinde bir süre önce ameliyat oldu. Tedavi gördüğü hastanede aniden rahatsızlanan Hıdır Baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli 4 çocuk babası olan Hıdır Baba’nın cenazesi 4 Aralık Pazartesi günü saat 13:00'da Derince Esentepe İmam Hüseyin Cemevinde alınarak. Derince 17 Ağustos Mezarlığında Defin edilecek.
- Asayiş
Alevi Dedesi Hıdır Baba vefat etti
Alevi Dedesi Hıdır Baba 78 yaşında hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.