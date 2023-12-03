03 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

OTOİMMÜN HASTALIĞI OLANLAR İÇİN

Bugün kitap var: Dr. Amy Myers’ın The Autoimmume Solution (Otoimmün Çözüm) kitabı. Bu kitap 2015’te yayımlanmıştı ve biz de almıştık. @amymyersmd otoimmün graves hastalığını klasik yöntemlerle alt edemeyince kökenine inerek ottoimmün hastalıklarda uygulanabilecek bir tedavi protokolü geliştirmiş.
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Bu kitapta yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlatıyor. Beslenmenin düzenlenmesi ve toksinlerden arınma bu yaklaşımın temelinde. Otoimmün hastalıkların bağırsak bariyerinin bozulmasıyla ortaya çıktığı açıklanıyor ve bağırsakların nasıl onarılacağı anlatılıyor. Kitapta örnek menüler hatta tarifler de yer alıyor.

Otoimmün ve kronik hastalıklarla mücadelede yaşam tarzı tıbbı yaklaşımının klasik yaklaşımdan farkını bağışıklığın baskılanmak yerine güçlendirilmesi olarak özetleyebiliriz. O nedenle Dr. Amy Myers’ın bu kitabının Türkçe çevirisi “Bağışıklığınızı Güçlendirin” başlığıyla Aganta Kitap tarafından yayımlandı.
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03 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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