OTOİMMÜN HASTALIĞI OLANLAR İÇİN

Bu kitapta yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlatıyor. Beslenmenin düzenlenmesi ve toksinlerden arınma bu yaklaşımın temelinde. Otoimmün hastalıkların bağırsak bariyerinin bozulmasıyla ortaya çıktığı açıklanıyor ve bağırsakların nasıl onarılacağı anlatılıyor. Kitapta örnek menüler hatta tarifler de yer alıyor.
Otoimmün ve kronik hastalıklarla mücadelede yaşam tarzı tıbbı yaklaşımının klasik yaklaşımdan farkını bağışıklığın baskılanmak yerine güçlendirilmesi olarak özetleyebiliriz. O nedenle Dr. Amy Myers’ın bu kitabının Türkçe çevirisi “Bağışıklığınızı Güçlendirin” başlığıyla Aganta Kitap tarafından yayımlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.