OTOİMMÜN HASTALIĞI OLANLAR İÇİN

Bu kitapta yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlatıyor. Beslenmenin düzenlenmesi ve toksinlerden arınma bu yaklaşımın temelinde. Otoimmün hastalıkların bağırsak bariyerinin bozulmasıyla ortaya çıktığı açıklanıyor ve bağırsakların nasıl onarılacağı anlatılıyor. Kitapta örnek menüler hatta tarifler de yer alıyor.

Otoimmün ve kronik hastalıklarla mücadelede yaşam tarzı tıbbı yaklaşımının klasik yaklaşımdan farkını bağışıklığın baskılanmak yerine güçlendirilmesi olarak özetleyebiliriz. O nedenle Dr. Amy Myers’ın bu kitabının Türkçe çevirisi “Bağışıklığınızı Güçlendirin” başlığıyla Aganta Kitap tarafından yayımlandı.