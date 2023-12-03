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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışları Kocaeli'de yapıldı

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ve son ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışları Kocaeli'de yapıldı mask
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Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) ev sahipliğinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, "maxi grup" ve "süper grup" yarışları tamamlandı.

Yarışların ardından "süper grup"ta Opel Corsa OPC ile Ülkü Motorsport takımından Metin Çalışkan, "maxi grup"ta ise Audi RS3 LMS ile Bitci Racing Team AMS'den Barkın Pınar şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldu.

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumu, TOSFED Sportif Kurulunca ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.
# oldu, türkiye

03 Ara 2023 - 17:24 - Spor

Muhabir  Anadolu Ajansı

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