Torun: “Körfez 100 yılın hizmetini görecek!”

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden Körfez Belediyesi Başkan aday adayı olmak için istifa eden Emirşah Torun, başvurusunu bugün gerçekleştirdi. 30 Kasım günü Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Torun, bugün saat 15.00’da CHP Körfez İlçe Başkanlığında giderek başvuru belgelerini teslim etti.

YOĞUN KATILIM

Körfez Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapan Emirşah Torun’un açıklamasına Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan, Milletvekili Adayı Tülin Keçeci Güngör, il ve ilçe yöneticileri, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Ağrılılar Dernek Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, KAI Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile birlikte partililer katıldı.

“DEĞİŞİMİ BAŞLATACAĞIZ”

Aday adaylığı başvuru belgesi almadan nce kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Gülseren Solman Altunal, “Körfez ilçemizde beşinci aday adayımız Emirşah Torun oldu. Seçimlerde Körfez’den ilk adımı atarak değişimi başlatacağımıza inanıyorum” dedi.

“SOFRAMIZDA HERKESE YER VAR”

Aday adayı Emirşah Torun ise, “Bir hayalimiz var, bir rüyamız var. Allah yardımı, sizlerinde destekleri ile bu rüyanın ilk adımını atan Körfez Belediyesinin kurucu Belediye başkanı Hüseyin Avni Şirin’in bize bıraktığı emanete layık olduğu şekilde bayrak dikmek üzere yola çıktık. 31 Mart gecesi sadece bizlerin bayramı olmayacak, Körfez halkının Bayramı olacak. Hayatım boyunca kıranlardan olmadım, Barıştan yana bir kardeşimiz olarak diyorum ki bizim gönül soframızda herkese yer var.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Yeter ki aynı bedende can olalım. Bu güç ve heyecan ile Körfez’in en önemli eksikliklerinden biri olan çarpık yapılaşmanın önüne geçecek, trafik sorununun önüne geçecek, sosyal belediyeciliği 30 yıl sonra hayata geçireceğiz. Gerçek Belediyeciliği hatırlatacak yol arkadaşlarımız olacak. 36 mahallemizin bütün sorunlarını bilen bir kardeşiniz olarak sözde değil özde gönül Belediyeciliğin olduğu bir Körfez için yola çıktık.

“100 YILIN HİZMETİNİ GÖRECEK”

Hiçbir çocuğun babasını işten çıkarılma korkusunun yaşamayacağı, çocukların gece yatağa aç gitmeyeceği bir yapının mimarı olmak için. Yorulmadan kırmadan, canla başla çalışacağımıza söz veriyorum. 100 yılın getirdiği heyecan bize bu sözü verdiriyor. Körfez ilçemiz 100 yılın hizmetini görecek.“