03 Ara 2023 - 17:53- Siyaset G:

CHP’de Hüseyin Erol İzmit için başvuracak

İzmit’in tanınmış simalarından İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yarın (pazartesi günü) saat 15.00’te CHP İzmit İlçe Binası’na giderek İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru dilekçesini teslim edecek.

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03 Ara 2023 - 17:53 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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