Erol, “Birçok kesimden aday adayı olmam yönünde talep geldi, ben de buna kayıtsız kalamazdım” dedi.
03 Ara 2023 - 17:53- Siyaset Güncelleme:
CHP’de Hüseyin Erol İzmit için başvuracak
İzmit’in tanınmış simalarından İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yarın (pazartesi günü) saat 15.00’te CHP İzmit İlçe Binası’na giderek İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru dilekçesini teslim edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.