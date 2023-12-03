Vergili, bu kez CHP’den aday adayı

Geçmiş yıllarda ilk olarak AKP’de, ardından MHP’de ve sonrasında İYİ Parti’de siyaset yapan, bu partilerden birçok kez belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday adayı olan Körfezli iş kadını Aynur Vergili, şimdi de şansını Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) denemeye karar verdi. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’den ayrılarak CHP saflarına katılan Vergili, bu partiden Körfez Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için resmi başvurusunu yaptı.

ALTUNAL TEBRİK ETTİ

Parti binası önündeki sokakta düzenlenen törenle resmi başvurusunu yapan Aynur Vergili’yi bu özel günde CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, partinin belediye başkanı aday adaylarından Emirşah Torun, ilçe yöneticileri ve sevenleri törende hazır bulundu. Buluşmada ilk olarak konuşan ilçe başkanı Altunal, Vergili’yi kutladı ve sürecin kendisi için hayırlı olmasını diledi.

“KÖRFEZ LOKOMOTİF OLACAK”

Daha sonra konuşan aday adayı Aynur Vergili, “Ben Körfez ilçenin bir evladıyım. İlçemin üstün hizmetlerle buluşmasını sağlamak için çalışmak üzere göreve talip oldum. CHP; 12 ilçede birden ve hatta Kocaeli Büyükşehir’de iddialıdır. Körfez ilçemiz de bu süreçte lokomotif kent olacaktır. Aday gösterilmem ve kazanmam halinde ilçeye et ve süt entegre tesisi kuracağız. Bu proje ile istihdam desteği de sağlanacak. Ücretsiz kreş, ücretsiz bakım evi, dil ve sanat kursları açılacak. Evlenen gençlere salonlar ücretsiz olacak, beyaz eşya desteği sağlanacak. Halk toplantıları ile vatandaşlarımızın yanında yer alacağız” diye konuştu.