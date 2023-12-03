Cimşit ailesi AKP’ye katıldı

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) görevler alan ve bu partinin başarısı için çalışma yapan, Çamlıtepe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Gürsel Cimşit ve ailesi AKPsaflarına katıldı. Önceki gün parti binasında düzenlenen geniş katılımlı törenle AKP^rozetini takan Cimşit’i bu özel günde partililer ve yakınları da yalnız bırakmadı.

İLK TEBRİK OKUTAN’DAN

Törene katılanlar arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKPKörfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, belediye başkanı aday adaylarından Alim Erdemir, Cimşit ailesi ve yakınları ile çok sayıda isim katıldı. Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Okutan, “Partimiz sürekli büyüyen bir siyasi hareket. Bunu geçtiğimiz genel seçim sürecinde de görmüştük. Bugün de Gürsel Cimşit ve ailesi AK Parti’mize katılıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“AK PARTİ BÜYÜK BİR SİYASİ HAREKETTİR”

Daha sonra konuşan belediye başkanı Şener Söğüt ise, “Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’nin en büyük siyasi hareketi olarak bilinen AK Parti, her gün biraz daha büyüyen ve güçlenen yapısı ile milletin hizmetindedir. En fazla üye sayısına sahip parti AK Parti’dir. Bugün de ilçemizin tanınmış ailelerinden Cimşit ailesi saflarımıza katılıyor. Güzel bir birliktelik olacak. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Artık daha da güçlüyüz” diye konuştu.

“ARANIZDA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”

Törenin sonunda söz alan Gürsel Cimşit ise şöyle konuştu: “Uzun yıllardır rakip olarak gördüğümüz AK Parti ile yollarımız sonunda kesişti. Bu andan itibaren artık bu parti için hizmet edecek ve potansiyelimizi burada yapılacak hizmetler için kullanacağız. Aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah çok daha güzel günler geçireceğiz.” Yapılan konuşmaların ardından partiye katılan Gürsel Cimşit, ailesi ve beraberindekilere rozetleri belediye başkanı Şener Söğüt ve ilçe başkanı Nurettin Okutan tarafından takıldı.