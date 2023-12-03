Kocaelispor’un net penaltısı verilmedi, maçın kaderini hakem değiştirdi: Bu VAR neden var?

NET PENALTI

Trendyol 1. Lig’de 11 maçtır yenilmeyen Kocaelispor, geçtiğimiz hafta cuma günü oynana Ümraniyespor maçıyla birlikte bu seriyi bozdu. Maçta, Kocaelispor’un performansından ziyade hakemin maçı katledişi konuşuldu. Karşılaşmanın 50. dakikasında Barış Alıcı, Douglas Tanque’yi ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olan Tanque, tam dönüp şut çekmeye hazırlanırken, Ümraniyesporlu Hasan Ayaroğlu’ndan dizinin arkasına darbe geldi. Pozistonu bozulan Tanque kendisini acı ile yere bıraktı. Pozisyon hakemin gözünün önünde olmasına rağmen ilk anda VAR’a gitmedi. Daha sonrasında hem seyircinin hem de futbolcuların baskısı ile VAR’a gitme kararı aldı…

BAKILDI, GÖRÜLDÜ, VERİLMEDİ!

VAR’a giden Kutluhan Bilgiç, pozisyonu net bir şekilde gördü. Herkes penaltı kararı çıkmasını beklerken, hatta Ümraniyespor cephesinde penaltı hangi tarafa atılır diye konuşulurken, bir anda penaltı yok kararı çıktı. Karşılaşma içindeki herkes bu karar karşısında adeta şoka uğradı. Ümraniyesporlu futbolcular bile şaşkınlıklarını gizleyemediler. Pozisyon %100 penaltı olunca, hem yerel hem de ulusal basında pek çok spor yazarı duruma tepki gösteri. Pozisyona ilk tepkiyi gösterenlerden birisi de Ertem Şener oldu. Şener: Kocaelispor’un penaltısı VAR’da izlenmesine rağmen verilmedi, net penaltı. Ayağına şiddetli darbe var.” dedi. Tıpkı Ertem Şener gibi yüzlerce insan, Kocaelisporlu veya başka bir takımın taraftarı fark etmeksizin duruma tepki gösterdi.

HAREKET 100’DE 100 PENALTIYDI

Douglas Tanke’ye yapılan hareket %100 penaltıydı. Hakem VAR’a gitmesine rağmen penaltıyı vermedi. Rakip Tanke’yi diziyle vurarak engelledi. Hakem Kutluhan Bilgiç, maçı iyi yönetmek yerine katletmeyi tercih etti!