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Hürriyet, Tuğral ailesinin acısını paylaştı 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Selanikspor Kulübü başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu, Muhammet Tuğral’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak  başsağlığı diledi 

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Hürriyet, Tuğral ailesinin acısını paylaştı  mask
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Selanikspor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu Muhammet Tuğral elim bir trafik kazası sonucunda 32 yaşında hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Selanikspor, İsmet Tuğral, Muhammet Tuğral, İzmit belediyesi

03 Ara 2023 - 20:17 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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