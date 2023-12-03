Hürriyet, Tuğral ailesinin acısını paylaştı 

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Selanikspor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu Muhammet Tuğral elim bir trafik kazası sonucunda 32 yaşında hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.