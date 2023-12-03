Selanikspor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu Muhammet Tuğral elim bir trafik kazası sonucunda 32 yaşında hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.
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Hürriyet, Tuğral ailesinin acısını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Selanikspor Kulübü başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu, Muhammet Tuğral’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.