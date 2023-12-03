Adalet Bakanı, Arka Sokaklar'da gardiyanların darp sahnesine kızdı, Gergerlioğlu cevap verdi: Aynısı Elazığ'da yaşandı, utanmıyor musunuz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Kanal D’de yayınlanan dizideki infaz memuru karakterine sosyal medyadan tepki göstererek, “Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez” dedi. Bakan Tunç, bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağını duyurdu.

"Aynısı Elazığ Cezaevi’nde yaşandı"

10 Haber'deki habere göre, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından dizideki sahneleri paylaşarak olayın aynısının Elazığ Cezaevi’nde yaşandığını belirtti.Gergerlioğlu, “Arka Sokaklar dizisi senaryosu adeta geçen Elazığ Cezaevi’nde yaşananları anlatmış ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hemen açıklama yayınlamış. Hiç utanmıyor musunuz? Bu açıklamayı olayın aynısı Elazığ Cezaevi’nde yaşandığında yayınlayacaktınız! Aylarca sürekli sormuştum! Cevap verin Adalet Bakanlığı” dedi.

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu’nun açıklamasına konu olan Elazığ Cezaevi’nde yaşananları İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde yazmıştı.

Elazığ Cezaevi yönetiminin 8 Ağustos 2023 tarihli tutanağına göre, gece 03.00 sularında bir tutuklu, gardiyanları atlatarak yan koğuştaki arkadaşını çıkartıp, cezaevinde bulunan diğer tutukluların koğuşlarına baskın düzenlemişti.

Bu olayda iki tutuklu, TİKKO'dan tutuklu Şafak Yılmaz’ı, PKK’lı Murat Özdemir’i kapı demirleriyle dövmüş, iki tutuklunun vücutlarına cisim sokmuşlardı.

Ardından başka bir koğuşta kalan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne katıldığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Üsteğmen Mennan Yeşilbaş’ı karnından ağır yaralamışlardı.

İki saldırgan, Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kıdemli Çavuş Hasan Aksoy’un olduğu koğuşa da girip 7-8 yerinden bıçaklamışlardı.

Dört kişiyi yaralayan saldırganlar, E-19, E-21 ve E-23 numaralı koğuştakilere “Siz adli mahpussunuz, o yüzden size karışmıyoruz” demiş, E-23’teki mahkuma çay demletip içmişti.

Olay, sabah 8’e kadar devam etmiş, savcıların araya girmesiyle saldırganlar eylemlerini sonlandırmıştı.

Kaynak: t24