İzmit’in tanınan esnaflarından merhum kuyumcu Fikret Ok’un eşi Güner Ok 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Merhume Ok’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
03 Ara 2023 - 20:25- Gündem Güncelleme:
Hürriyet, Ok ailesinin acılı gününde yanında oldu
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden Veliahmet Mahallesi sakinlerinden Güner Ok’un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.