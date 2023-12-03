03 Ara 2023 - 20:25- Gündem G:

Hürriyet, Ok ailesinin  acılı gününde yanında oldu  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden Veliahmet Mahallesi sakinlerinden Güner Ok’un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi

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Hürriyet, Ok ailesinin  acılı gününde yanında oldu   mask
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İzmit’in tanınan esnaflarından merhum kuyumcu Fikret Ok’un eşi Güner Ok 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Merhume Ok’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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03 Ara 2023 - 20:25 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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