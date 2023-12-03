İzmit Belediyesi, çorba stantlarında engelli bireyleri  istihdam ederek hayatın içine katıyor

Hayata geçirdiği projelerle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran engelli dostu İzmit Belediyesi, mobil ikram araçlarında engelli personel istihdamı sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hafta içi her gün Kuruçeşme, Doğu Kışla, Yeni Cuma ve Ordu Evi’nde hizmet veren mobil ikram araçlarında çalışan engelli personeller vatandaşların takdirini topluyor.

MARUL, “BU HİZMETİ VERMEKTEN MUTLUYUM”

İkram aracında çalışan personel Turgay Marul, “1 buçuk yıldır İzmit Belediyesinin başlatmış olduğu ikram aracında çalışıyorum. Engelli vatandaşlara böyle imkânlar sunulduğu için mutluyum. İnsanlarla iletişimim iyidir. Bu hizmeti vatandaşlara verdiğim için mutluyum” dedi.

“ÇOK İNCE BİR DÜŞÜNCE”

Sıcak çorba hizmetinden yararlanan Semra öz, “Yaklaşık 2 aydır sıcak çorba hizmetinden faydalanıyorum. Bu güzel uygulama için Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet çok ince bir düşünce ve çorba inanılmaz lezzetli. Ayrıca ikram araçlarında engelli personellerin çalışıyor olması da farkındalık yaratmak adına çok önemli” dedi.

“VERİLEN HİZMETTE HİÇBİR AKSAMA YOK”

Çorba hizmeti hakkında memnuniyetini belirten Ömer Şenol Çete, “Kaliteli ve ince düşünülmüş güzel bir hizmet. Sabahları işe gidenler, durumu olmayanlar bu hizmetten yararlanıyorlar. Engelli personellerin çalışıyor olması da çok güzel bir uygulama. Verilen hizmette hiçbir şekilde aksama olmuyor” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Sıcak çorba hizmetinden faydalanan öğrenci Emir Keskin, “Okula giderken sabahları sıcak çorbamı içiyorum. Mobil ikram araçlarında engelli personellerin çalıştığını bilmiyordum ama İzmit Belediyesinin engelli istihdamı sağladığını Down Kafe’den biliyorum. Çok doğru bir uygulama” dedi.

“GÜLER YÜZLE BİZLERİ KARŞILIYORLAR”

Azra Sivri, “Sabahları bizleri bu şekilde karşılamaları çok güzel. Güler yüzle bizleri karşılıyorlar. Engeli bulunan bireylerin böyle güzel işlerden çalışmalarını çok güzel buluyorum” ifadelerini kullandı.

“SABAH SICACIK ÇORBA ÇOK İYİ GELİYOR”

Öğrenci Ahmet Eray, “Yaklaşık 2-3 aydır bu hizmetten faydalanıyorum. Sabah sabah sıcacık çorba çok güzel geliyor. Ellerimiz de ısınıyor. Engelli personel istihdam edilmesi de çok güzel. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.