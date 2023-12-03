Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 1

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Maçtan dakikalar

26. dakikada gelişen Uğur’un geri pasında araya giren Rosheuvel’in vuruşunda kaleci Orkun’un müdahalesinin ardından kale direğine çarpan top kornere çıktı.

33. dakikada Enes’in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Kayode kafayı vurdu kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.

37. dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor FK atağında Sefa ceza sahası önünde topla buluştu sert vurdu kaleci Orkun topa sahip oldu.

39. dakikada Celal’ın derinlemesine pasıyla topla buluşan Eren Tozlu kaleci Orkun’u geçti düzgün bir vuruşla topa ağlara gönderdi. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 1-0

45+2. dakikada Muhammet Himmet'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Musa'nın kafa vuruşunda Göktuğ direk dibinde son anda uzanarak topu kornere çeldi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Rosheuvel'in sert vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

80. dakikada sağ kanattan Buğra’nın köşe atışında kale sahası içerisinde Musa Çağıran kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel

Erzurumspor FK: Göktüğ, Mustafa Akbaş, Furkan, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Batuhan, Sefa (Alican Özfesli dk. 84), Rosheuvel, Özgür Sert (Estrela dk. 60), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Yakup, Fırat Şaşi, Ufuk Budak, Güney, Muhammed Emin, Süleyman Koç, Hüseyin

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Orkun, Nzaba, Yasin Güreler, Musa Çağıran, Uğur Akdemir, Shaocong Wu (Oltan Karakullukçu dk. 61), Enes Keskin (Buğra Çağıran dk. 61), Muhammet Himmet (Erdal dk. 46), Akabueze (Yiğit Efe dk. 90), Yatabare (Rodrigues dk. 85), Kayode

Yedekler: Ertuğrul, Atalay, Ensar, Eralp, Melih

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Eren Tozlu (dk. 39) (Erzurumspor FK) , Musa Çağıran (dk. 80) (Gençlerbirliği),

Sarı kartlar: Furkan, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Shaocong Wu (Gençlerbirliği)