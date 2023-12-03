Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
66. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
88. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Kourmpelis dk. 64), Abdulkadir Ömür (Umut Güneş dk. 78), Visca (Enis Destan dk.64), Trezeguet (Teklic dk. 78), Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Benkovic, Mehmet Can Aydın
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Uzodimma dk. 59), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Arif Kocaman dk. 70) Cardoso (Bahoken dk. 82), Kemen (Carlos Mane dk. 70), Aylton, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Bahoken (dk. 88) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Kourmpelis, Teklic (Trabzonspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.