İzmit Belediyesi Engeliler Günü Kış Festivali ile engelli çocuklar doyasıya eğlendiler

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gün boyunca düzenlenen farkındalık etkinlikleri Otizm Spor ve Yaşam Evi’ndeki Engelliler Günü Kış Festivali ile tamamlandı. Kısa Mola Merkezi, YADEV, Otizm Spor ve Yaşam Evi öğrencileri ile Down Kafe’de çalışan engelli çocuklar festivalde gönüllerince eğlendiler.
ÇOCUKLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çocuklarla birlikte Engelliler Günü Kış Festivali’nde yerini aldı. Çocuklara ve ailelerine sucuk ekmek ve sıcak çorba ikramının yapıldığı festivalde golf turnuvası düzenlendi. Ayrıca engelli çocukların oluşturduğu halk oyunu grubu müthiş performansıyla izleyenleri büyüledi. Gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle renkli görüntüler oluşturan çocuklar Fatma Ablalarına teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.