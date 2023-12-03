İzmit Belediyesi Engeliler Günü Kış Festivali ile engelli çocuklar doyasıya eğlendiler

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gün boyunca düzenlenen farkındalık etkinlikleri Otizm Spor ve Yaşam Evi’ndeki Engelliler Günü Kış Festivali ile tamamlandı. Kısa Mola Merkezi, YADEV, Otizm Spor ve Yaşam Evi öğrencileri ile Down Kafe’de çalışan engelli çocuklar festivalde gönüllerince eğlendiler.

ÇOCUKLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çocuklarla birlikte Engelliler Günü Kış Festivali’nde yerini aldı. Çocuklara ve ailelerine sucuk ekmek ve sıcak çorba ikramının yapıldığı festivalde golf turnuvası düzenlendi. Ayrıca engelli çocukların oluşturduğu halk oyunu grubu müthiş performansıyla izleyenleri büyüledi. Gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle renkli görüntüler oluşturan çocuklar Fatma Ablalarına teşekkür ettiler.