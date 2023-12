Trendyol 1. Lig: Göztepe: 3 - Giresunspor: 0

Maçtan dakikalar

23. dakikada Messaoudi’nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topa topuğuyla vuran Mamah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

25. dakikada Ogün’ün sağ kenardan penaltı noktasına ortasında Mamah'ın şutu yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Yalçın’ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Messaoudi'nin şutunda kaleci Erkan, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

56. dakikada Yalçın’ın kullandığı köşe vuruşunda Nielsen’in kafasından seken top, Faruk Can’ın ayağına çarparak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada sağ taraftan Yalçın’ın ortasında ön direkte Messaoudi'nin kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Mamah, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Seyfettin Ünal

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan (Aliou Traore dk. 75), Doğan Erdoğan, David Tijanic (Celil Yüksel dk. 74), Ogün Bayrak (Yunus Emre Gedik dk. 87), Kenneth Mamah (Fıratcan Üzüm dk. 87), Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 74)

Yedekler: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Ali Dere, Ensar Aksakal, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Giresunspor: Erkan Anapa, Şahin Dik (Metin Caner Akbayrak dk. 64), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Vukan Savicevic (Enishan Ceylan dk. 80), Furkan Kütük, Mert Kurt, Çekdar Orhan (Talha Ülvan dk. 64), Brandley Kuwas (Alperen Köşker dk. 83)

Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Ali Akçay, Barış Gün, Emre Nizam, Muhammet Turhan

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Goller: Mamah (dk. 23 ve 72), Faruk Can Genç (dk. 72 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Faruk Can, Furkan, Anıl Yiğit (Giresunspor), Tijanic (Göztepe)