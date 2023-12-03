Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topu alan Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
60. dakikada sol kanattan içeriye giren Cephas'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
73. dakikada orta sahada topu alan Chamberlain'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Hanousek dk. 81), Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 81), Cephas (Dokanovic dk. 86), Sowe
Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Macheda, Kitsiou
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Amartey dk. 86), Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic (Chamberlain dk. 55), Muleka, Zaynutdinov (Cenk Tosun dk. 57), Aboubakar (Rebic dk. 72)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Sowe (dk. 21) (MKE Ankaragücü), Chamberlain (dk. 73) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş), Moreira (MKE Ankaragücü)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.