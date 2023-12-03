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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) mask

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topu alan Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
60. dakikada sol kanattan içeriye giren Cephas'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
73. dakikada orta sahada topu alan Chamberlain'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Hanousek dk. 81), Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 81), Cephas (Dokanovic dk. 86), Sowe
Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Macheda, Kitsiou
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Amartey dk. 86), Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic (Chamberlain dk. 55), Muleka, Zaynutdinov (Cenk Tosun dk. 57), Aboubakar (Rebic dk. 72)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Sowe (dk. 21) (MKE Ankaragücü), Chamberlain (dk. 73) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş), Moreira (MKE Ankaragücü)
# ceza

03 Ara 2023 - 21:15 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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