Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bat, engellilere verdiği destekten dolayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti.Başkan Sezer de sadece bugün değil, yılın tamamında engellilerle irtibatta olmaya ve bu farkındalığı hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
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Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Gölcük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.