İlticada Türk rekoru kırıldı çifte vatandaşlık bitti

Almanya’da göç ve vatandaşlık işleri karıştı. 2023’te kaçak gelip iltica isteyen Türk sayısının rekorlar kırması, Afgan ve Suriyeli’lerdi geçmesinin ardından hükümette 'yasa dışı göç krizi' çıktı. Eyalet seçimlerinde aşırı sağcı parti AfD oy patlamasısıyla Schengen askıya alındı ve sınırlarda kontroller başladı.

"KAÇAĞA VATANDAŞLIK VEREMEYİZ!"

Bu gelişmelerin ardında hükümet ortağı Liberaller (FDP), daha önce kararlaştırılan 'hızlı ve çifte vatandaşlık getiren yasa'ya karşı çıktı. Gelenlere bir de hızlı vatandaşlık verilerek, AfD’nin daha da patlayacağı korkusu başladı ve hükümet yasayı İçişleri Komisyonu’na geri gönerdi. Bu arada, sadece bir bölgeye gelen göçmenlerden iltica isteyenler arasındaki Türk oranı yüzde 70’i aştı.

Göç krizinin ardından, bir de ülkeye kaçak girenlere, üç veya en geç beş yılda çifte vatandaşlık tanınacak olmasına kamuoyu desteği de yüzde 30’lara düştü. Bunun üzerine ülkede yaşayan Türkler’e sınırsız çifte vatandaşlık ve yeni gelenlere de hızlı vatandaşlığın önünü açan 'Yeni ve Hızlı Vatandaşlık Yasası- Schnelle Einbürgerung), meclisten geçmedi.

"SPD YENİ SEÇMEN PEŞİNDE“

Alman meclisinde perşembe ve cuma günü sert tartışmalar yaşanırken, Hıristiyan Demokrat Partiler, SPD ve Yeşiller’in bu vatandaşlık yasası ile yeni seçmenler kazanmasına izin verilmeyeceğini savundu, bu yasanın bir tür vatandaşlık develüasyonu olduğunu, bunun yerine gelenlerin uyumuna ağırlık verilmesini talep etti. Aşırı sağcı Almanya içi Alternatif (AfD) partisi de, bu yasayla artık kimsenin uyum sağlama ihtiyacının olmayacağını savunurken, ülkeye yasa dışı girişlerin özendirildiğini de savundu. Yasa da, İçişleri Komisyonuna geri gönderildi. Yasanın bir daha ne zaman meclise geleceği ise bilinmiyor.

TÜRKLER, İLTİCA ŞAMPİYONU

Almanya’ya bu yıl kaçak gelenler arasında Türkler birinciliğe yükseldi. Almanya’da Stuttgart- Bad Cannstatt bölgesi yakınlarındaki Rems-Murr Bölgesi’ne binlerce kaçak geldi. Bu kaçakların yüzde 70’inin Türk vatandaşı olduğu ve çoğunun da Doğu- Güneydoğu bölgesinden geldiği açıklandı. Türk vatandaşlarında iltica kabul oranı yüzde 14’lerde iken, iltica başvurularının yüzde 75’ini Türk vatandaşlarının oluşturması, yetkilileri de şaşırttı.

TÜRKLER NİYE GELİYOR?

Gelenlerin çoğunun iş bulmak, meslek eğitimi ya da başka eğitimler almak, geçim sıkıntısından kurtulmak ve daha huzurlu bir ülkede çalışmak amacında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: sözcü