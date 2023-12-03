Zafer Partisi İl Başkanları'ndan ortak açıklama: Bu soruşturma yok hükmündedir!

Zafer Partisi İl Başkanları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması üzerine ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıda imzaları bulunan İl Başkanları olarak, Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması üzerine kamuoyuna açıklamamızdır.

Öncelikle, Sayın Genel başkanımızın müktesebatına bakıldığında gerek akademik hayatında gerek sivil toplum kuruluşu olarak kurduğu ve yönettiği tüm vakıf, dernek, enstitü ve son olarak siyasi parti Genel başkanlığı süreçlerinde, Türkiye’nin bekası ve refahı dışında başka bir şey bulamazsınız. Siyasi hayatının her anında doğruları, milli bir çizgi ile korkmadan haykıran ender bir siyasetçi olduğunu ve önüne sunulan tüm siyasi ve şahsi menfaati, doğruları haykırmak adına elinin tersi ile ittiği, vicdanı temiz herkesçe malumdur. Sayın Genel Başkanımızın tüm siyasi hayatı boyunca vatan sevdalısı olduğunu görmemek en basit hali ile aymazlıktır.

Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana, bizlere ve hatta vatandaşlarımıza “Anayasamızın ve hukukumuzun bize tanıdığı sınırlar içinde çalışacağız, konuşacağız, devletimize saygımızla zafere ulaşacağız” şeklinde direktif veren Genel Başkanımız hakkında, vahim ve milletimizi üzen bir soruşturma açılmıştır. Bu soruşturmanın hangi amaç ve niyet ile açıldığı herkesçe malum olduğundan, bizler ve toplum vicdanında yok hükmündedir.

Partimizin, halkımız nezdinde büyük teveccüh aldığı, belli mahfillerin gözünden kaçmamış ve partimizin sürekli devam eden yükselişine bağlı olarak panik halinde Zafer Partisi ve Genel Başkanımız hakkında atılmadık iftira ve hakaret kalmamıştır. Elbette ki bu durum tarihe not olarak düşecektir. Bu baskıların, asla bizleri sindiremeyeceğini bildiririz. Bu konunun milletimizin vicdanında oluşturduğu hissiyatı sandıkta göstereceğinden de asla şüphemiz yoktur.

Zaten Yüce Türk Milleti soruşturmadan haberdar olduğu andan itibaren, tüm sosyal medya platformlarında #ÜmitÖzdağYalnızDeğildir diyerek tepkisini göstermiştir ve halen göstermektedir.

Biz Zafer Partisi İl Başkanları olarak, ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske eden, milletimizin bilmesi gereken, vahamet dolu tüm gerçekleri son nefesimize kadar halkımıza anlatmaya devam edeceğiz.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan ve bizi baskılarla, tehditlerle susturmaya çalışanların unuttukları ve önemle hatırlaması gereken husus, gücümüzü milletimizden ve eşsiz tarihimizin bize verdiği bilinçten alıyoruz. Her geçen gün daha da milletimizle kucaklaşarak büyüyoruz.

Bizler vatan ve millet aşkımızla, gerçeklerin milletimize duyurulması için son nefesimizi verene kadar çalışmaya, konuşmaya ve ülkemizin ümitlerini yeşertmeye devam edeceğiz.

Sonuna kadar, Ebed-müddet Türk devleti yüksek ideali ile Büyük Atatürk'ün izinde, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanında, vatanımızı ve ailelerimizi savunacağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."