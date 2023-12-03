Kocaeli'de 9 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 Aralık Pazartesi günü 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|54064
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|IŞIL SK., SARI LALE, SARI LALE SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54119
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI
|1056. SK., 202. CD, 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, MUAZZEZ ARUOBA SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54176
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT
|29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., EBEDI, EBEDI SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., KAHRAMANLAR CD., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MELEKŞAH SK., SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., VAKIF SK., ZİRVE SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54230
|KOCAELİ
|DERİNCE
|İBNİSİNA, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA
|ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ATEŞ SK., ÇAVDAR CD., DOĞAN SK., DUMAN SK., PİRİREİS CD., SERKAN SK., SEVAL SK., TAMER SK., VATAN
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54244
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KEFKEN, KERPE, KINCILLI
|11. SK., 9. SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANAL SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., PAPATYA SK., TEK SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54260
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, SIPAHILER, TOYLAR
|AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., DEMIRCI, DERİNKOL SK., GÜZİDE SK., HAN SK., IHLAMUR SK., ISIKLAR, ISIKLAR SK., KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KIŞLA SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII KÜME EVLER, OKUMUŞ SK., ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECIK, TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKII, TOYLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|04.12.2023
|10:00
|13:00
|54268
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, TEPEKÖY
|ALTINTEPE SK., ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP SK., MURADİYE CD., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HILAL, ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SENYUVA, TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54269
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE
|ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU, KUMLU SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54271
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE
|AZİZE SK., CENNET SK., ÇAKIR SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., MUTLULUK SK., MÜMİN SK., OKSAN, OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54282
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DILOVASIOSB, MİMAR SİNAN
|502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., ASALET, MIMAR SINAN, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD.
|04.12.2023
|09:00
|13:00
|54283
|KOCAELİ
|GEBZE
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., TERMINAL
|04.12.2023
|15:00
|16:00
|54287
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR CD.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54315
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|04.12.2023
|09:30
|17:00
|54322
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BAMBU SK., BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., SAPANCA YOLU, SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK.
|04.12.2023
|09:00
|13:00
|54324
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZİRAN CD., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK.
|04.12.2023
|09:00
|13:00
|54325
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|ARZUM, ARZUM SK., BAGDAT, BATTAL, ESENDAL SK., KADİFE SK., KETEN SK., NADIDE, NADİDE SK., SEZENLER CD., SÜREYYA SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54326
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKİF SK., AKSEMSEDDIN, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BASAKÇI, BESIK, BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BURÇ SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., ENGİNAR SK., EREN, FETIH, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GURBET SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KANARYA, KARANLAR, KARATAY SK., KESER CD., KIRLANGIÇ, KORAY, KORLU SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., MÜDERRİS SK., NİDA SK., OYA SK., PLATIN, PLATİN SK., RAHMİ SK., SARAYBAHÇE, SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., UYGAR SK., VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YURDUM SK., ZERDA SK.
|04.12.2023
|09:00
|09:30
|54327
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKDEMIR, ALADAĞ SK., BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BILDIRCIN SK., BİRLİK SK., BURÇ, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DURU SK., ELİT SK., EMRAH SK., ENGINAR, ERASLAN SK., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., HIZIR SK., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İSKENDER SK., İZMİT CD., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR SK., KETEN, KOVAN, KULELİ SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MUALLİM SK., MUHABBET SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SEHERYELİ SK., SIMGE, SIMGE SK., TURNA, TURNA SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAZGAN SK., YEŞİLKENT SK., YURDUM
|04.12.2023
|16:30
|17:00
|54328
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATİH
|MELEK, MELEK SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
|54368
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HEYBE, MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, SARMAŞIKLAR SK., SÖNMEZLER SK., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|04.12.2023
|09:00
|17:00
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