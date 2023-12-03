03 Ara 2023 - 22:15- Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulun ardından siyah beyazlıların yeni başkanı belli oldu. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde, 12 bin 152 üye oy kullandı. Hasan Arat'ın başkanlığı tüm sandıkların açılmasına 3 sandık kala kesinleşti.