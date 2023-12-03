Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı Beşiktaş Kulübü başkanlık seçiminde, Hasan Arat Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi.
Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen oy verme sürecinde, 12 bin 152 üye oy kullandı. 21 farklı sandıkta oy kullanan üyeler, Beşiktaş'ın yeni başkanını belirledi.
Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında kıyasıya geçen mücadelede, kazanan taraf Hasan Arat oldu. 18 sandık açıldıktan sonra Serdal Adalı'ya 2333 oy fark atan Arat'ın başkanlık seçimini kazanması kesinlik kazandı.
Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Arat, 2019'da göreve getirilen Ahmet Nur Çebi'nin ardından koltuğa oturdu.
HASAN ARAT'IN YÖNETİMİ
Hüseyin Yücel: Bahçeşehir Üni. İcra Kurulu Başkanı. Eski yöneticilerden. 42 yaşında.
Dr. M. Cüneyt Sezgin: Garanti BBVA YK üyesi. 62 yaşında
Onur Göçmez: Arkas Holding Lojistik Bşk. 46 yaşında.
Yalçın Ayaydın: İpekyol YK Bşk. 63 yaşında.
Mete Vardar: Jolly Tur YK Bşk. Eski yöneticilerden. 49 yaşında
M.Kaan Şakul: Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi.
Av. Altın Mimir: Hukukçu. STK üyelikleri var. 51 yaşında.
Feyyaz Uçar: Beşiktaş tarihinin en golcü ismi. 60 yaşında.
YEDEK: Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan
BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT KİMDİR?
Hasan Arat, Süleyman Seba’nın son yönetiminde başkan yardımcılığı yaptı.
2000 ve 2002 yıllarında Serdar Bilgili’ye seçim kaybetti. İş dünyasında yöneticilikler yaptı. TMOK Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.
İŞTE SANDIK SONUÇLARI:
1 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185
12 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 334
Serdal Adalı: 260
13 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 359
Serdal Adalı: 207
15 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
16 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234
17 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293
18 NUMARALI SANDIK
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
Genel Oy Toplamı:
Hasan Arat: 6305
Serdal Adalı: 3972
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.