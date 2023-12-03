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Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Birçok bölge sağlık açısından sakıncalı!

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli'nin çoğu bölgesi sağlık açısından sakıncalı...

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Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Birçok bölge sağlık açısından sakıncalı! mask
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Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi  sağlık açısından sakıncalı gözüküyor. Kandıra hariç tüm bölgeler turuncu(kötü) ve kırmızı(Sağlık Açısından Sakıncalı) tonlarında. Kandıra ise yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden. Diğer tüm ilçeler ise Sağlık açısından sakıncalı bölgelere sahip. İşte ilçe ilçe ölçütler:
# hava kirliliği, Hava, sağlık

03 Ara 2023 - 22:19 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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