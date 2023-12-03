Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Birçok bölge sağlık açısından sakıncalı!

Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlık açısından sakıncalı gözüküyor. Kandıra hariç tüm bölgeler turuncu(kötü) ve kırmızı(Sağlık Açısından Sakıncalı) tonlarında. Kandıra ise yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden. Diğer tüm ilçeler ise Sağlık açısından sakıncalı bölgelere sahip. İşte ilçe ilçe ölçütler: