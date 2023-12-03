03 Ara 2023 - 22:45- Asayiş G:

Kayınpeder, damadını ve kardeşini vurdu

İzmit ilçesinde kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kayınpeder, damadını ve kardeşini vurdu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# soruşturma, sağlık

03 Ara 2023 - 22:45 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.646 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL