Olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
03 Ara 2023 - 22:45- Asayiş Güncelleme:
Kayınpeder, damadını ve kardeşini vurdu
İzmit ilçesinde kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.