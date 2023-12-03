- Gündem

Göç İdaresi'nden 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasının halkı yanıltmaya yönelik olduğu, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Göç İdaresi'nden 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına ilişkin açıklama mask

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri’de dün düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı algısı yaratıldığı belirtildi.

Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."
# İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, büyük, serbest, tespit

03 Ara 2023 - 23:08 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.646 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL