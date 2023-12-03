Üniversite yolunda facia: Mine Nur hayatını kaybetti, İrem ölümden döndü

Aksaray Üniversitesi öğrencisi tarih bölümü öğrencisi İrem Koyuncu ve tarih bölümü 2'nci sınıf öğrencisi arkadaşı Mine Nur Uysal ile kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.
ARAÇ MİNE NUR'A ÇARPTI
O sırada Gencay Kavlak yönetimindeki (23) 06 KFT 11 plakalı otomobilin geldiğini gören İrem Koyuncu, geri çekilerek kurtuldu.Ancak yanında bulunan ve olay anında cep telefonuyla konuşan arkadaşı Mine Nur Uysal'a otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mine Nur'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.
"BEN SON ANDA KURTULDUM"
Arkadaşı Mine Nur Uysal ile birlikte kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istediklerini belirten İrem Koyuncu, ''Mine Nur Uysal ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim. Arkadaşımda telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi" dedi.
İrem Koyuncu, gözyaşları içinde polise yolun karşısına geçmek istedikleri yer ile çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan arkadaşı Mine Nur'un, cep telefonu ve başörtüsünün düştüğü yeri gösterdi.Mine Nur'un cenazesinin ise otopsinin ardından memleketi Burdur'a gönderileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.