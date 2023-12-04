04 Ara 2023 - 00:15- Asayiş G:

Kumar oynayan 7 kişiye para cezası

 Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı
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Kumar oynayan 7 kişiye para cezası mask
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda, İzmit ve Kartepe ilçelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, iki iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.Kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 190 liraya el konuldu.İki iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
# Kartepe, Para, açık, tespit

04 Ara 2023 - 00:15 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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