İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda, İzmit ve Kartepe ilçelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, iki iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.Kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 190 liraya el konuldu.İki iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
04 Ara 2023 - 00:15- Asayiş Güncelleme:
Kumar oynayan 7 kişiye para cezası
Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.