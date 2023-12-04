HEDEP’liler AKP’li oldu rozetlerini Bozdağ taktı

Cem YILDIRIM'ın haberine göre; Şanlıurfa’da “Hani bunlar terörist idi?” dedirten bir parti değişimi yaşandı. Mayıs ayındaki seçimlerden önce AKP’nin ‘terörist’ dediği, ittifak ortağı MHP’nin ‘kapatılsın’ diye çağrı yaptığı HEDEP’liler AKP’ye katıldı. Eski Yaylak Belediye Başkanı ve önceki dönem HDP Bozova’dan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan İbrahim Acıoğlu ile HEDEP Bozova Belediye Meclis üyesi Ahmet Pişkin AKP’ye geçti. AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı’ndaki törene Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da katıldı ve 2019’da HDP’den meclis üyesi seçilen isimlere AKP rozetlerini taktı.
İLGİNÇ BENZETMELER YAPTI
AKP Şanlıurfa Milletvekili olan Bekir Bozdağ, “Gezi hadiselerinden 17-25 Aralık’a, hendek teröründen 15 Temmuz’a, dolarla ekonomimize dönük saldırıdan daha nice saldırılara ve pek çok ittifaklara rağmen milletimizden en büyük desteği almayı başardık. Türkiye’de milletle kol kola yürüyen, milletle el ele yürüyen yegane parti AKP’dir” şeklinde konuştu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş - Bizden olsun da isterse çamurdan olsun.
Yeni Akp Li - Eee ekmek nerede bunlar orada. İdeoloji, vatan, ülke kalkınması bir yalan. Hakikat yukarıdaki fotoğrafta.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.