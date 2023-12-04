Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) nedir, belirtileri neler?

Preeklampsi, hamile kadınların yaklaşık %3-5'ini etkiler. Daha önce tansiyon yüksekliği olmayan kadınlarda daha sık görülür. Preeklampsinin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.
GEBELİK ZEHİRLENMESİ (PREEKLAMPSİ) NEDİR?
Gebelik zehirlenmesi, tıp literatüründe preeklampsi olarak adlandırılan, genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan bir durumdur. Preeklampsi, yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve genellikle böbrek fonksiyonlarında bozulma ile karakterizedir. Ayrıca, bu duruma genellikle ödem (vücutta aşırı sıvı birikimi), proteinüri (idrarda protein bulunması) ve diğer organ sistemlerinde bozukluklar eşlik edebilir.
Preeklampsi, anne ve bebek sağlığı üzerinde ciddi risklere yol açabilir. Eğer kontrol altına alınmazsa, preeklampsi eklampsi olarak adlandırılan daha ciddi bir duruma dönüşebilir. Eklampsi, nöbetlere, bilinç kaybına ve diğer ciddi komplikasyonlara neden olan bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
GEBELİK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ
Preeklampsi belirtileri şunları içerebilir:
Yüksek tansiyon
Ödem (özellikle eller, yüz ve ayaklarda)
Baş ağrısı
Görme problemleri (ışıkları, noktaları veya bulanık görme)
Mide ağrısı veya rahatsızlık
Hızlı kilo alımı
İdrarda protein bulunması
Preeklampsi genellikle gebelik sırasında düzenli takip ve prenatal bakım sırasında tespit edilir. Doktorlar, bu durumu kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için uygun tedaviyi yönlendirebilirler. Tedavi, genellikle yatak istirahati, tansiyon ilaçları ve diğer destekleyici önlemleri içerir. Gebeliğin daha ileri dönemlerinde, doğum bir çözüm olabilir, çünkü preeklampsi genellikle doğum sonrasında düzelir. Ancak, duruma bağlı olarak, doktorlar erken doğum veya diğer tıbbi müdahaleleri önererek annenin ve bebeğin sağlığını korumaya çalışabilirler.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.