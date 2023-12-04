YILBAŞI HEDİYE SEPETİ NE KADAR?

Yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları 10 yılda alım gücünü eritirken, 10 yıl önce yılbaşı sepetini doldurmaya yeten 169 TL ile günümüzde boş sepet dahi alınamıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir karşılaştırmada son 10 yılda yılbaşı sepetindeki enflasyonun da çarpıcı noktalara geldiği görülüyor. Paylaşımda içinde alkollü içkiler, farklı kuruyemişler, ve atıştırmalık ürünlerin bulunduğu sepetin fiyatı 169 TL olurken, bugün içi boş olan ve farklı kullanım amaçlarına dönük bir sepetin fiyatının ise bin 45 TL olduğu görülüyor.

3 BİRA ALINABİLİYOR

2014 yılına ait yılbaşı sepetinin içeriğinde, bugün yüksek vergiler nedeni ile neredeyse vergi dairesi gibi çalışan bir şişe viski, bir şişe votka, bir şişe şarap, bir şişe rakı ve bira gibi ürünler yer alırken, bugün 169 TL ile sadece 3 adet bira alınabiliyor.

Yine 2014 yılına ait alışveriş sepetinde çikolata, meyve suyu, cips, Antep Fıstığı karışık kuruyemiş gibi bu dönemde fiyatı zirve yapan ürünler de yer alıyor. 2014 yılı Ocak ayında yüzde 7.75 ile tek hanede olan enflasyon son açıklanan veri olan Ekim 2023’te ise yüzde 61.36 seviyesine çıktı. Yine ekim ayına ait yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 71.99 seviyesine ulaştı.

Kaynak: SÖZCÜ