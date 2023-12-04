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Başkan Söğüt: "5 yılda rekor asfalt serdik"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hamit Kaplan Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını incelediği sırada, "5 yılda Körfez'e rekor asfalt serimi yaptık. Alt ve üst yapısı yeni bir Körfez oldu" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde vatandaş ziyaretleri sırasında Hamit Kaplan Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını da inceledi. Yetkililerden de bilgi alan Başkan Söğüt, Körfez'de altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, üstyapıya da rekor yatırım yaptıklarını söyledi.

Körfez'e Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 yıllık süreçte 450 bin ton ile rekor seviyede asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirten Başkan Söğüt, "Körfez’de 5 yılda altyapıya 520 milyon TL, üstyapıya da 960 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 488 kilometrelik altyapı ağını yeniledik. Halkımıza rahat ve konforlu yollar kazandırma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün de Yeniyalı ve Esentepe Mahallesi’nden geçen Hamit Kaplan Caddesi’ndeki asfalt çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi.
# büyük, oldu, Büyükşehir Belediyesi

04 Ara 2023 - 11:33 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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