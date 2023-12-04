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Başkan Aygün: "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleri"

Gençlik buluşmasına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yelken Kafe Toplantı Salonunda düzenlenen İlçe Gençlik Buluşmasına katıldı. Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan'ın da hazır bulunduğu buluşmaya çok sayıda genç katıldı.

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Başkan Aygün: "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleri" mask
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Programda gençliğe yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Aygün, ilçe genelinde hayata geçirdikleri gençlik ve spor merkezleri projeleriyle eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını söyledi. 4 yeni gençlik merkezi ve 18 yeni spor alanı inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
# yeni, eğitim, türkiye

04 Ara 2023 - 11:55 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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