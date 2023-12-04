Başkan Aygün: "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleri"

Programda gençliğe yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Aygün, ilçe genelinde hayata geçirdikleri gençlik ve spor merkezleri projeleriyle eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını söyledi. 4 yeni gençlik merkezi ve 18 yeni spor alanı inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Güçlü Türkiye'nin güçlü gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.