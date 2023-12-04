Zekeriya Özak Büyükşehire adaylığını açıkladı!

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Yerel seçim sürecinde aday adaylığı başvuruları da bu kapsamda tamamlanmaya başladı. 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Zekeriya Özak bugün İYİ Parti İl binasında parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Yoğun katılımlı şekilde gerçekleşen başvuru programında Özak dosyasını İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’a teslim etti.

"PROJELERİM VAR”

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Zekeriya Özak, “Böyle bir havada salonu dolduran tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli’ye hizmet aşkım var. Partim ismimle teveccüh ederse en iyi şekilde partime temsil etmeye çalışacağım. Adaylığımız netleşirse kentin sosyal yapısına ve ekonomik yapısına dair projelerim var. Bu projelerimi ilerleyen günlerde açıklayacağım” şeklinde konuştu.

“15 ARALIK’TAN SONRA”

Özak’ın ardından konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “İnanıyorum ki partimize güç kuvvet verecektir ben kendisine ve partimize hayırlı olsun diyorum Bu bir süreç Aralık’ın 15’ine kadar bütün adaylarımız belli olacak” ifadelerini kullanarak Özak’ın dosyasını teslim aldı.

ZEKERİYA ÖZAK KİMDİR?

1966 yılında Siirt’te doğan Zekeriya Özak 1976 yılından beri Kocaeli İzmit’te yaşamaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Özak, aynı üniversitede yüksek lisansını da gerçekleştirdi. Yüksek Mimar olan Zekeriya Özak evli ve 2 çocuk babasıdır. Özak bir dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görev yaptı. 16 Şubat 2022 tarihinde İYİ Parti’ye katıldı ve 14 Mayıs seçimlerinde SKM Başkanlığı görevini yürüttü.