04 Ara 2023 - 12:09 - Ekonomi

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?