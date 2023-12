Gergerlioğlu, “TMO patlamasının Bilirkişi Raporu neden açıklanmıyor?”

2 canımızı kaybettik

7 Ağustos 2023 günü Kocaeli halkının büyük bir gürültü ile sarsıldığını söyleyen Gergerlioğlu, “Maalesef Toprak Mahsulleri Ofisi’nde bir patlama olmuştu. Burada 67 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa bulunuyordu. Bu ürünler büyük ölçüde zarar gördü. En önemlisi de 2 çalışan işçimiz hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra şu an Toprak Mahsulleri Ofisi hizmet veremiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri buradaki zayiatı gidermek için önemli bir gayret sarf ediyorlar. Yeni başmüdürümüz ve ekibi geldi burada önemli bir çalışma yürütüyorlar. Zayiatı bir an evvel bitirebilmek, yeniden burayı işler hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 72 bin ton buğday ve arpa vardı. Ürünlerimizde çok önemli zayiat oldu fakat dediğim gibi en önemlisi 2 canımızı kaybettik, yaralılarımız vardı.” dedi.

İçeride binlerce ton buğday ve arpa var

Kocaeli Milletvekili olarak konuyu yakından takip ettiğini belirten Gergerlioğlu, “Patlama yaşandıktan hemen sonra olay yerine gelerek Savcı bey ile görüştük ardından millet adına olayı takip etmeye başladık. Patlamadan 1 ay sonra 9 eylül de tekrar TMO’ya gelerek gelişmeleri takip ettik. Yaşanan patlamadan sonra buraya üçüncü gelişimiz. Patlamadan 1 ay sonra geldiğimizde buğdaylar yerdeydi, nöbetçi kulübemiz hasar almıştı, kantar hasarlı bir durumdaydı. Yeni gelen yönetim nöbetçi kulübesi ile kantarı kaldırmış, iyi yapmış çünkü burada tehlike arz ediyorlardı. Buğdaylar ortalığa saçılmıştı, fermente olmuştu ve onların ortalığa saçılan halini kaldırdılar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İçeride binlerce ton buğday, arpa var. Onların temizlenme çalışmaları, ihaleleri yapılmış ve onlar temizleniyor. Fakat önceden kalan fermente olan buğdayın saçtığı bir koku var ve kuşlar gelip buğday yemek istiyor, bir an evvel buğdayların boşaltılması lazım. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar ve bir an evvel boşaltma işlemi yapılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Yönetmelikte bilirkişi raporunun 3 ay içinde açıklanması gerekirken neden hala açıklanmıyor

En çok üzerinde durulması gerekenin patlamanın neden yaşandığı konusu olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Bunu sorgulamak gerekiyor! Bir bilirkişi ekibi geldi buraya, araştırma yaptılar, tetkikler yaptılar ve bilirkişi raporunun açıklanmasını bekliyoruz. Bilirkişi raporu halen açıklanmış değil. Normalde bilirkişi raporunun bir an evvel açıklanması lazımdı. Patlama yaşanalı neredeyse 4 ayı buluyor. Bilirkişi raporu hala açıklanmış değil! Normalde mevzuata göre 3 ay içinde bilirkişi raporunun açıklanması lazım fakat ilk ay açıklanmadı, ikinci ay açıklanmadı, üçüncü ay açıklanmadı. Tarım Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmıyor, Kocaeli Valiliği bir açıklama yapmıyor ve halen olay neden gerçekleşmiş bilemiyoruz. Olayın buğday boşaltımı sırasında içeride kaynak yapılmasından kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu bilinmiyor. Konuyla alakalı birçok rivayet var. Sabotaj iddiaları vardı onlar çürütüldü. Burada önemli skandalların olduğunu ve bu sebeple bilirkişi raporlarının geciktirildiğini düşünüyoruz. 4 aydır bu durumu takip ediyoruz. Sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Biz Bakanlığa buradan soruyoruz; bilirkişi raporu niye açıklanmıyor.” dedi.

İdari ve adli takibinin yapılması gerekiyor

Ölen kişilerin yakınlarının mahkemeye gittiklerini ifade eden Gergerlioğlu, “Bilirkişi ilk günden geldi fakat burada hala bir açıklama yapılmış değil. Mahkemede de halen bilirkişi raporu açıklanmıyor. Ben Kocaeli Milletvekili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi’ndeki bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi gerektiğini söylüyorum. Bir an evvel bilirkişi raporu açıklansın. Görev değişikliği oldu, açığa alınanlar tenzili rütbe edilenler oldu, yeni bir başmüdür ve ekibi geldi fakat biz eğer ki bir hata varsa bunun idari ve adli takibinin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yargıda skandal bir durum yaşanıyor. 2 kişi ölmüş ve halen soruşturmada tek bir şüpheli ifadesi yok. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Konuyla alakalı soruşturma açılan tek bir kişi bile yok. Çok büyük bir milli servet kaybı var. Burası Türkiye’nin en modern silosu ve yaklaşık 2 3 yıl çalışamayacak. Bu kaybın hesabını kim verecek? Bu silonun bu hale getirilmesinin sorumlusu yok mu? Bakana ve Kocaeli Valisine soruyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir an evvel işlemlerin bitmesi lazım

Kocaeli Valisini ve Bakanlığı uyaran Gergerlioğlu, “Bu noktada ihmalin olmaması lazım. İçeride fermente olan buğdaylar var, kötü bir koku oluşmaya başlamış, hastalık saçabiliyor bu durum. Daha önce geldiğimizde sinekler vardı, fermente olan buğdayın bir kısmı kaldırılınca biraz azalmış, şimdi de kuşlar musallat olmuş. Siloyu delip oradan buğdayları yemeye çalışıyorlar. Bir an evvel işlemlerin bitmesi lazım.” dedi.

2 can gitmiş, kimse hesap vermiyor

Mevzuatı bildiğini belirten Gergerlioğlu, “Neden bilirkişi raporu açıklanmıyor? Neden ilgili kişiler hakkında bir tahkikat yapılmıyor? Burada 2 can gitti, can geri gelmez. Belki malın, paranın telafisi vardır. 72 bin ton buğday heder oldu, bir kısmı başka silolara taşınacak. Belki birkaç yıl bu silo çalışamayacak fakat hepsinden önemlisi 2 insanımız öldü. Bu ölümlere neden olanlar hesap verdi mi? Ne zaman hesap verecek? Bu ne haldir Kocaeli Valisi Seddar Yavuz? Sayın Bakan’a soruyorum! Daha kaç ay insanları bekleteceksiniz? 2 can gitmiş, kimse hesap vermiyor, kimsenin umurunda değil, olacak işler değil.” ifadelerini kullandı.