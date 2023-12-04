Selvi mahalle gezilerine devam ediyor

YAKIN İLGİ GÖSTERİLDİ

AKP’nin kentimizdeki en genç aday adayı olarak dikkat çeken Ferhat Selvi, son olarak Çamlıtepe Mahallesi’nde bölge halkı ile bir araya geldi. Mahalle esnafını selamlayan ve vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet eden Selvi, gördüğü yakın ilgi karşısında büyük moral buldu. Bir araya geldiği esnaf temsilcileri ile sohbetinde iletilen talepleri de not alan Selvi projelerini hayata geçirirken esnaf ve vatandaşların görüşlerini dikkate alacaklarını dile getirdi.

“MİLLETİMİZLE SAĞLAM BİR BAĞ KURDUK”

Saha programları sırasında halkın yakın ilgisi ile karşılaşan ve büyük moral bulan Körfez Belediye Başkanı aday adayı Ferhat Selvi, ilçeleri için yeni bir yolculuk heyecanı içinde olduklarını dile getirdi. Selvi; “Yapmak istediklerimizi hayata geçirmek adına heyecanımız ve motivasyonumuz üst düzeyde. Biz milletimizle kurduğumuz bağ ve oluşturduğumuz güçlü birliktelikle yola çıktık” dedi.