ALANYA, ALANYAAAAAA ARADIĞINI BULAMANYA!

7 OYUNCUMUZ KAMP KADROSUNDA YOK
Kocaelispor, Alanyaspor ile yarın akşam saat 21.00’de, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bir araya gelecek. Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil - Siyahlılar bu maça 7 oyuncusundan mahrum bir şekilde çıkacak. Ümraniyespor maçında forma giyen çoğı oyuncu bu maç özelinde dinlendirilecek. Gökhan Değirmenci, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Douglas Tanque, Burak Öksüz ve sakatlığı bulunan Beridze kadroya yer almayacak.
İŞTE KADRODAKİ OYUNCULAR…
Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Oğuz Ceylan, Alihan Kubalas, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Fofana, Mert Çölgeçen, Emre Nefiz, Yusuf Emre Gültekin, Amaral, Mesut Can Tunalı, Cem Ekinci, Barış Alıcı, Bedirhan Yıldız, Christian Kouakou, Atabey Çiçek.
MAÇIN KÜNYESİ
ALANYASPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Kırbıyık Holding Stadyumu
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor, www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )
KOCAELİSPOR:
Harun Tekin
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Mehmet Yılmaz
Onur Atasayar
Mert Çölgeçen
Mesut Can Tunalı
Reis Amaral
Barış Alıcı
Cem Ekinci
Atabey Çiçek
ALANYASPOR:
Yusuf Karagöz
Yunus Bahadır
Furkan Bayır
Nuno Reis Lima
Jure Balkovec
Emirhan Çavuş
Richard
Agusto
Janvier
Sisto
Anderson
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.