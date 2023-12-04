04 Ara 2023 - 12:32 - Spor

ALANYA, ALANYAAAAAA ARADIĞINI BULAMANYA!

Bu kupayı Hikmet Karaman ile iki kez kazanan Ümraniye gazisi Kocaelispor, Eruğturul Sağlam yönetiminde bugün, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Alanyaspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olan Yeşil -Siyahlılar, kupada moral arayacak. Maç 21.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. www.kocaeligazetesi.com.tr de yine maçı canlı anlatımla aktaracak