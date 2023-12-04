- Spor

ALANYA, ALANYAAAAAA ARADIĞINI BULAMANYA!

Bu kupayı Hikmet Karaman ile iki kez kazanan Ümraniye gazisi Kocaelispor, Eruğturul Sağlam yönetiminde bugün, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Alanyaspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olan Yeşil -Siyahlılar, kupada moral arayacak. Maç 21.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. www.kocaeligazetesi.com.tr de yine maçı canlı anlatımla aktaracak

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ALANYA, ALANYAAAAAA ARADIĞINI BULAMANYA! mask

7 OYUNCUMUZ KAMP KADROSUNDA YOK

Kocaelispor, Alanyaspor ile yarın akşam saat 21.00’de, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bir araya gelecek. Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil - Siyahlılar bu maça 7 oyuncusundan mahrum bir şekilde çıkacak. Ümraniyespor maçında forma giyen çoğı oyuncu bu maç özelinde dinlendirilecek. Gökhan Değirmenci, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Douglas Tanque, Burak Öksüz ve sakatlığı bulunan Beridze kadroya yer almayacak.

İŞTE KADRODAKİ OYUNCULAR…

Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Oğuz Ceylan, Alihan Kubalas, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Fofana, Mert Çölgeçen, Emre Nefiz, Yusuf Emre Gültekin, Amaral, Mesut Can Tunalı, Cem Ekinci, Barış Alıcı, Bedirhan Yıldız, Christian Kouakou, Atabey Çiçek.

MAÇIN KÜNYESİ

ALANYASPOR - KOCAELİSPOR

STAT: Kırbıyık Holding Stadyumu

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor, www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )

KOCAELİSPOR:

Harun Tekin

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Mehmet Yılmaz

Onur Atasayar

Mert Çölgeçen

Mesut Can Tunalı

Reis Amaral

Barış Alıcı

Cem Ekinci

Atabey Çiçek

ALANYASPOR:

Yusuf Karagöz

Yunus Bahadır

Furkan Bayır

Nuno Reis Lima

Jure Balkovec

Emirhan Çavuş

Richard

Agusto

Janvier

Sisto

Anderson

# Ziraat Türkiye Kupası, Kocaelispor, Alanyaspor, türkiye, Ümraniyespor, Maç

04 Ara 2023 - 12:32 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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