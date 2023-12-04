Yeni yılda et fiyatlarına zam bekleniyor!

Son yıllarda temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar vatandaşın en önemli gündem maddesi oldu. 2023 yılının son çeyreğinde vatandaşlar yeni yıl alışverişi telaşına girdi. Yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan hindi etinin fiyatı ise 1000 lira olarak kayda geçti. Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, et fiyatlarıyla ilgili Gazetemize özel bilgi verdi. Şalgam, en küçük hindinin 1000 TL'den satıldığını ifade ederken son günlerde kuzu etinin de çok zamlandığını ifade etti.

KUZU PİRZOLA 700 TL OLDU

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, et fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada: "Yeni yılda et fiyatlarında artış bekliyoruz. Maliyetlerimiz arttığı için etin de fiyatı artıyor. Bu günlerde sadece kuzu etinin fiyatı çok yükseldi. Kuzu etinde 290 TL kesim fiyatı oldu. Tezgahlarda kuzu eti 500 liraya kadar çıkıyor. Kuzu pirzola 700 liraya satışa sunuluyor. Şuanda koyunların gebelik dönemi o yüzden kuzu etinin fiyatları yüksek. Aynı şekilde sakatat ürünlerinin fiyatları yükseldi o da hayvan kesimlerinin az olmasından kaynaklanıyor" dedi.

DANA ETİ ZAMSIZ 350 TL

Hindi ve dana eti fiyatlarından söz eden Şalgam, "Kocaeli'de dana kıyma 350 TL dana kuşbaşı ise 380 civarında satılıyor. Dana etine henüz zam gelmedi. Yeni yıl yaklaşıyor hindi fiyatları maalesef yüksek. En küçük hindi 1000-1200 lira civarında satılıyor. Fiyatı 2 bin liraya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.