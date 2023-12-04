Büyükşehir'in afişlerinin üstüne "İzmit'te ameliyat olma" uyarısı verildi!

Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partileri Kocaeli Şehir Hastanesi'nin elektrik problemi nedeniyle ameliyat olurken yandığı iddia edilen bir çocuk ve bir doğum yapan anneyi Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri tarafından sürekli gündeme getirilen konuyla ilgili iktidar partisinden ve yetkililerden henüz yanıt gelmemişti. Ayrıca Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olup ve birçok doktorun hastaneye nakledildiği öğrenilmişti. Kocaeli Devlet Hastanesi ve SEKA Devlet Hastanesi ile ilgili Gazetemizin yapmış olduğu sokak röportajlarında yurttaşlar tarafından hijyen problemlerine değinilmişti.
"YABANCI VATANDAŞLIĞIN VARSA BELLİ ETME"
Kentte yaşanan hastane sorunları üzerine Büyükşehri Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın billbordlarının üzerine kimliği belirsiz vatandaşlar tarafından "İzmit ve yakın çevresinde ameliyat olma ve oldurtma" , "yabancı vatandaşlığın varsa kimseye belli etme" şeklinde yazılar yazılması dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.