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Gebze’de galibiyet serisi sona erdi: 0-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor, önceki gün deplasmanda Taçspor ile karşılaştı. 7 maçtır galibiyet alan temsilcimiz, Taçspor ile berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırdı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Gebze’de galibiyet serisi sona erdi: 0-0 mask

GEBZE 65’TE, TAÇSPOR İSE 71’DE 10 KİŞİ KALDI

Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında, Gebzespor, Taçspor’un konuğu oldu. 7 maçtır rakiplerine toz yutturan Gebze, Taçspor engeline takıldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken son dakikalar bir hayli gergin geçti. Maçta ilk kırmızı kart Gebzespor’dan Mustafa Pınar’a çıktı. Taçspor’da bu pozisyondan 6 dakika sonra 10 kişi kaldı. Mert Somay, yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mor menekşeler aldıkları 1 puan ile deplasmandan döndüler. Temsilcimiz, 7 hafta sonra puan kaybetti ancak hala liderliğini sürdürüyor.
# Gebzespor, oldu

04 Ara 2023 - 12:52 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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