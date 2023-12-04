Gebze’de galibiyet serisi sona erdi: 0-0

GEBZE 65’TE, TAÇSPOR İSE 71’DE 10 KİŞİ KALDI
Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında, Gebzespor, Taçspor’un konuğu oldu. 7 maçtır rakiplerine toz yutturan Gebze, Taçspor engeline takıldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken son dakikalar bir hayli gergin geçti. Maçta ilk kırmızı kart Gebzespor’dan Mustafa Pınar’a çıktı. Taçspor’da bu pozisyondan 6 dakika sonra 10 kişi kaldı. Mert Somay, yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mor menekşeler aldıkları 1 puan ile deplasmandan döndüler. Temsilcimiz, 7 hafta sonra puan kaybetti ancak hala liderliğini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.