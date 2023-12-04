Gebze’de galibiyet serisi sona erdi: 0-0

GEBZE 65’TE, TAÇSPOR İSE 71’DE 10 KİŞİ KALDI

Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında, Gebzespor, Taçspor’un konuğu oldu. 7 maçtır rakiplerine toz yutturan Gebze, Taçspor engeline takıldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken son dakikalar bir hayli gergin geçti. Maçta ilk kırmızı kart Gebzespor’dan Mustafa Pınar’a çıktı. Taçspor’da bu pozisyondan 6 dakika sonra 10 kişi kaldı. Mert Somay, yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mor menekşeler aldıkları 1 puan ile deplasmandan döndüler. Temsilcimiz, 7 hafta sonra puan kaybetti ancak hala liderliğini sürdürüyor.