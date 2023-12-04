Kullar, Diliskelesi engelini tek golle geçti: 1-0

GALİBİYET GOLÜ 10. DAKİKADA GELDİ
Kullarspor, sahasındaki mücadelesinde Diliskelesispor'u 1-0 mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Maçın kırılma anı, 10. dakikada Serhat Gezginci'nin attığı golle geldi. Gezginci'nin isabetli vuruşu, takımına galibiyeti getirdi. Kullarspor'un savunma hattı ise rakip takımın ataklarına etkili bir şekilde karşı koyarak galibiyeti korudu. Bu sonuçla birlikte Kullarspor, ligdeki çıkışını sürdürerek puanını 14'e yükseltti. Takımın genel performansı ve oyuncular arasındaki uyum, taraftarları umutlandırdı. Disiplinli oyunuyla dikkat çeken Kullar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu galibiyet, takımın gelecek müsabakalara daha da moralli bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak gibi görünüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.