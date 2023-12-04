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Kullar, Diliskelesi engelini tek golle geçti: 1-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimiz, Kullarspor ile Diliskelesispor önceki gün bir araya geldiler. İki güçlü ekibin mücadelesinde kazanan Kullarspor oldu. Kullar, sahadan 1-0 galip ayrıldı

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Kullar, Diliskelesi engelini tek golle geçti: 1-0 mask

GALİBİYET GOLÜ 10. DAKİKADA GELDİ

Kullarspor, sahasındaki mücadelesinde Diliskelesispor'u 1-0 mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Maçın kırılma anı, 10. dakikada Serhat Gezginci'nin attığı golle geldi. Gezginci'nin isabetli vuruşu, takımına galibiyeti getirdi. Kullarspor'un savunma hattı ise rakip takımın ataklarına etkili bir şekilde karşı koyarak galibiyeti korudu. Bu sonuçla birlikte Kullarspor, ligdeki çıkışını sürdürerek puanını 14'e yükseltti. Takımın genel performansı ve oyuncular arasındaki uyum, taraftarları umutlandırdı. Disiplinli oyunuyla dikkat çeken Kullar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu galibiyet, takımın gelecek müsabakalara daha da moralli bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak gibi görünüyor.

04 Ara 2023 - 12:56 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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