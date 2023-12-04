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Bahçecikspor gaza bastı, Gölcük İdman Yurdu 9 golle güldü!

Amatör Lig 1. Küme A Grubu nefes kesti. Lider Bahçecikspor aldığı galibiyetle rakiplerine 7 puan fark attı. Gölcük İdmanyurdu ise 9 golle 3 puanı söküp aldı

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Bahçecikspor gaza bastı, Gölcük İdman Yurdu 9 golle güldü! mask
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BOL GOLLÜ HAFTA

Mertspor, kendi sahasında Gölcük İdman Yurdu'na karşı 0-9'lık skorla mağlup oldu. Gölcük İdman Yurdu'nun etkileyici performansı, karşılaşmanın belirleyici faktörü oldu. Lider Bahçecikspor, Çamçukurspor'u 4-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Mücadelede Bahçecikspor'un hücum performansı dikkat çekerken, takım galibiyetiyle liderliğini sürdürdü. Tavşanlıspor ile Körfez Esenspor arasındaki çekişmeli müsabaka 4-3 sonuçlandı. Körfez Esenspor'un üstün performansı, galibiyeti getiren faktör oldu. İzmit Gençlerbirliği, Seka Doğanspor karşısında 1-8'lik skorla mağlup oldu. Seka Doğanspor'un etkileyici hücumları, karşılaşmanın kontrolünü elinde tutmasını sağladı. Şirinspor, Darıcaspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Şirinspor'un etkili oyunu ve attığı goller, takımına üç puan kazandırdı.
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04 Ara 2023 - 12:57 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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