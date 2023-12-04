Bahçecikspor gaza bastı, Gölcük İdman Yurdu 9 golle güldü!

BOL GOLLÜ HAFTA
Mertspor, kendi sahasında Gölcük İdman Yurdu'na karşı 0-9'lık skorla mağlup oldu. Gölcük İdman Yurdu'nun etkileyici performansı, karşılaşmanın belirleyici faktörü oldu. Lider Bahçecikspor, Çamçukurspor'u 4-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Mücadelede Bahçecikspor'un hücum performansı dikkat çekerken, takım galibiyetiyle liderliğini sürdürdü. Tavşanlıspor ile Körfez Esenspor arasındaki çekişmeli müsabaka 4-3 sonuçlandı. Körfez Esenspor'un üstün performansı, galibiyeti getiren faktör oldu. İzmit Gençlerbirliği, Seka Doğanspor karşısında 1-8'lik skorla mağlup oldu. Seka Doğanspor'un etkileyici hücumları, karşılaşmanın kontrolünü elinde tutmasını sağladı. Şirinspor, Darıcaspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Şirinspor'un etkili oyunu ve attığı goller, takımına üç puan kazandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.