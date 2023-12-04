Bu yarış bambaşka!

BAŞARAN LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Grup lideri Bekirpaşa Başaranspor, deplasmanda Tavşancılspor ile mücadele etti. Liderliği elinden kaybetmek istemeyen Başaran, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Gebze Anibalspor, deplasmanda Tütünçiflikspor ile karşılaştığı müsabakada 2-1’lik skorla mağlup oldu. Rakip takımın etkili oyunu karşısında savunmada zorlanan Anibalspor, istedikleri skoru elde edemeyerek mağlubiyetle ayrıldı. Balabanspor ise kendi sahasında Kavaklıspor'a 3-0’lık skorla kaybetti. Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Balabanspor, rakip takımın üstünlüğüne engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Kavaklıspor bu skorla liderlik yarışına devam etti. Karatepe Gençlerbirliği ise Derince Yavuzspor'u evinde 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Takımın etkili hücum performansı ve sağlam savunması, Kartepe Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyan faktörler arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.