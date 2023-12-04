Bu yarış bambaşka!

BAŞARAN LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Grup lideri Bekirpaşa Başaranspor, deplasmanda Tavşancılspor ile mücadele etti. Liderliği elinden kaybetmek istemeyen Başaran, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Gebze Anibalspor, deplasmanda Tütünçiflikspor ile karşılaştığı müsabakada 2-1’lik skorla mağlup oldu. Rakip takımın etkili oyunu karşısında savunmada zorlanan Anibalspor, istedikleri skoru elde edemeyerek mağlubiyetle ayrıldı. Balabanspor ise kendi sahasında Kavaklıspor'a 3-0’lık skorla kaybetti. Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Balabanspor, rakip takımın üstünlüğüne engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Kavaklıspor bu skorla liderlik yarışına devam etti. Karatepe Gençlerbirliği ise Derince Yavuzspor'u evinde 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Takımın etkili hücum performansı ve sağlam savunması, Kartepe Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyan faktörler arasında yer aldı.